Republica Moldova riscă un deficit de energie electrică în această seară, iar autoritățile îi îndeamnă pe consumatori să reducă consumul între orele 21:00 și 23:00 pentru a evita eventuale deconectări.

Tatiana Demian
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APA SE SCUMPEȘTE ÎN CHIȘINĂU

Locuitorii capitaleu vor achita cu doi lei mai mult pentru apă și canalizare Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat azi noile tarife.

COD PORTOCALIU DE CANICULĂ 

Meteorologii au emis Cod portocaliu de caniculă pentru centrul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până la 38 de grade. 

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