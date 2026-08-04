Republica Moldova riscă un deficit de energie electrică în această seară, iar autoritățile îi îndeamnă pe consumatori să reducă consumul între orele 21:00 și 23:00 pentru a evita eventuale deconectări.

APA SE SCUMPEȘTE ÎN CHIȘINĂU

Locuitorii capitaleu vor achita cu doi lei mai mult pentru apă și canalizare Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat azi noile tarife.

COD PORTOCALIU DE CANICULĂ

Meteorologii au emis Cod portocaliu de caniculă pentru centrul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până la 38 de grade.