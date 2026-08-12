Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Daniela Andreev - 12.08.2026

Un pasager a murit, iar alți 13 pasageri și șoferul au fost răniți într-un accident grav produs în această dimineață la Strășeni. Microbuzul în care se aflau s-a răsturnat după ce a fost lovit de o mașină care ar fi ajuns pe contrasens.