Un pasager a murit, iar alți 13 pasageri și șoferul au fost răniți într-un accident grav produs în această dimineață la Strășeni. Microbuzul în care se aflau s-a răsturnat după ce a fost lovit de o mașină care ar fi ajuns pe contrasens.
SALARIILE PROFESORILOR, ÎN INCERTITUDINE
Majorarea salariilor profesorilor de la 1 septembrie rămâne incertă, spune Ministrul Educației, în timp ce sindicatele amenință cu proteste naționale.
PRIMELE REZULTATE ALE AUTOPSIEI
Primele rezultate ale autopsiei în cazul moldoveanului de 35 de ani mort pe un șantier din Padova indică drept posibile cauze ale decesului un infarct sau un colaps provocat de căldură.