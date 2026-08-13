Accident în lanț pe bulevardul Dacia din Capitală, cu cinci mașini implicate. Două persoane au fost transportate la spital după ce unul dintre automobile a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu alte două mașini.

RĂNIȚII DE LA STRĂȘENI, STABILI

Nouă dintre cele 15 persoane rănite în accidentul de ieri de la Strășeni rămân internate la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău.

CERNAVODĂ S-A OPRIT COMPLET

Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită complet astăzi, iar România va pierde încă 10% din producția de energie, ceea ce ar putea afecta și Republica Moldova.