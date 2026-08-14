Șoferița de 34 de ani, care ar fi provocat accidentul grav de la Strășeni, a fost eliberată din arest și plasată sub control judiciar.

GAZUL S-AR PUTEA SCUMPI CU 6 LEI

Gazul s-ar putea scumpi cu aproape 6 lei, după ce ANRE va examina cererea Energocom de majorare a tarifului până la 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub.

INCENDIU URIAȘ ÎN HALKIDIKI

A fost o noapte de foc în Halkidiki, Grecia, destinație preferată de moldoveni unde un incendiu de vegetație a ajuns în apropierea hotelurilor. Sute de turiști au fost evacuați pe mare.