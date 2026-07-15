Ancheta în cazul deșeurilor cu mercur de la Goian ia amploare. Specialiștii verifică dacă substanța toxică a contaminat solul și aerul, iar CNA s-a autosesizat.

EXPERTIZA ÎN CAZUL VARTIC

Procuratura Generală confirmă finalizarea raportului medico-legal repetat în cazul Ludmilei Vartic. Potrivit expertizei, decesul femeii a survenit în urma unei căderi de la înălțime.

MAIA SANDU, LA SUMMITUL DE LA KIEV

Lideri europeni s-au reunit astăzi la Kiev pentru Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. La reuniune participă și președintele Maia Sandu, alături de alți șefi de stat și oficiali ai Uniunii Europene.