O familie din Republica Moldova a fost implicată într-un grav accident rutier în Grecia. Un bebeluș și părinții săi au murit, iar cel de-al doilea copil al familiei a fost rănit.

EXPERTIZA ADUCE NOI DETALII

Raportul medico-legal repetat în cazul Ludmilei Vartic aduce noi detalii. Potrivit avocatei mamei victimei, experții nu au putut stabili cum s-a produs căderea și au identificat urme de traumatisme mai vechi.

DEMITERE CARE A STÂRNIT PROTESTE

Un val de proteste a izbucnit în Ucraina după ce președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe ministrul Apărării, unul dintre cei mai populari membri ai Guvernului, care va fi condus de şeful Naftogaz.