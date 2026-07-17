Chișinăul riscă să rămână fără apă, după ce nivelul apei din Nistru a scăzut din cauza secetei din Ucraina, avertizează ministrul Mediului, care cere primarului Ion Ceban să spună dacă orașul este pregătit pentru o eventuală criză.

APEL PENTRU REPATRIERE

Familia moldovenilor decedați în accidentul din Grecia cere ajutor pentru repatrierea trupurilor celor 3. Primăria Strășeni a lansat un apel la donații, iar fiica de șapte ani a cuplului este în stare critică.

ÎN STRADĂ PENTRU FEDOROV

Mii de ucraineni din mai multe orașe ale țării au protestat și astăzi față de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov.