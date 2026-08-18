Drona, care a intrat ieri în Republica Moldova și a explodat în apropierea satului Talmaza a speriat localnicii. Autoritățile nu au stabilit încă tipul aparatului de zbor.

PROFESORII VOR PROTESTA MÂINE

Profesorii vor ieși mâine la protest, nemulțumiți că majorarea salariilor de la 1 septembrie, promisă de Guvern, este în continuare incertă. Executivul spune că pregătește soluții.

ATAC MASIV CU DRONE ASUPRA RUSIEI

Ucraina a lansat cea mai mare ofensivă cu drone din ultimii doi ani asupra Moscovei, potrivit autorităților ruse. A fost lovit un nou depozit al companiei Wildberries.