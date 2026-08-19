Profesorii care au protestat astăzi în fața Guvernului vor trebui să mai aștepte până la 1 ianuarie pentru majorarea salariilor. Până atunci, bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20 de mii de lei ar urma să primească o plată unică.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „O mare, mare provocare pentru noi ca să găsim acești bani și să realizăm aceste plăți unice”.

ENERGIA ELECTRICĂ S-AR PUTEA SCUMPI

După gaz, s-ar putea scumpi și energia electrică. Ministrul Energiei spune că decizia va fi luată după calcularea costurilor de achiziție pentru luna august.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Așteptăm și noi să vedem cifrele, dar este adevărat că toate țările din regiune au plătit costuri mai mari pentru energie electrică”.

PROTESTE LA KIEV ÎNAINTEA VOTULUI

Evgheni Hmara a fost numit de Rada de la Keiv în funcția de ministru al Apărării, în timp ce susținători fostului ministru Mihail Fedorov protestau în fața Parlamentului cerînd să voteze împotrivă.