Examinarea în apel a dosarului lui Vlad Plahotniuc va începe pe 1 octombrie. La prima ședință lucrativă, acesta a cerut să fie prezent fizic în sala de judecată, însă magistrații i-au respins solicitarea.

FURTUNĂ LA UNGHENI

O furtună puternică a făcut ravagii aseară la Ungheni, unde rafalele au doborât aproximativ 100 de copaci. În această dimineață, ploile torențiale au inundat mai multe străzi din Bălți.

ALERTĂ PRELUNGITĂ

Guvernul a prelungit cu încă 30 de zile starea de alertă energetică și hidrologică. Autoritățile spun că situația din sectorul apei este deosebit de gravă.

Serghei DIACONU, ȘEFUL CENTRULUI NAȚIONAL DE MANAGMENT AL CRIZELOR: „Avem o situație foarte gravă la lacul de acumulare Nistrean, unde s-a ajuns la un nivel de sub 9 metri, sub nivelul normal de retenție”.