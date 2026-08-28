Noii miniștri ai Agriculturii, Eugeniu Osmochescu, și al Dezvoltării Economice, Claudiu Năsui, și-au preluat oficial funcțiile, după ce au depus jurământul de învestire în această dimineață.

LIDERI PE SCENĂ

Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au urcat aseară pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, unde au transmis mesaje de felicitare de Ziua Independenței. Cei trei lideri au vorbit despre pace și viitorul european.

BILANȚ DEZASTRUOS ÎN NEPAL

Cel puțin 543 de oameni au murit, iar peste o mie sunt dați dispăruți după viitura devastatoare dintre Nepal și Tibet, iar autoritățile avertizează asupra unor noi inundații.