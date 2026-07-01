Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 01.07.2026

De la caniculă la furtuni violente, în doar câteva ore. Vremea extremă a făcut ravagii în România, unde a plouat în zece ore cât într-o lună. Un om a murit, iar alții au fost răniți.

După scandalul de la MoldATSA, șefa statului, Maia Sandu anunță curățenie generală în instituțiile statului, verificări mai stricte la numirea șefilor și sancționarea celor responsabili de abuzuri.

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