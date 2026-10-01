Cele 32 de raioane din Republica Moldova vor fi înlocuite cu 3 regiuni mari: Nord, Centru, și Sud, iar Taraclia va primi statut de municipiu. Aceasta prevede conceptul reorganizării administrației publice locale prezentat astăzi de autorități. 

Tatiana Demian
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DRONĂ EXPLODATĂ LA ORHEI

O dronă a explodat noaptea trecută lângă traseul Ivancea-Brănești, iar ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, a fost convocat azi la Ministerul de Externe.

PRIMELE ÎNGHEȚURI 

Meteorologii au emis Cod Galben de îngheț pentru 3 și 4 octombrie, când temperaturile vor coborî până la minus două grade. 

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