Centrul Național Anticorupție a descins cu percheziții la Ministerul Agriculturii, iar două persoane au fost reținute, în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupție.

UN NOU MITROPOLIT AL BASARABIEI

Episcopul Antonie de Bălți este noul Mitropolit al Basarabiei. Decizia a fost luată astăzi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul ședinței de la București.

ATAC MASIV ASUPRA KIEVULUI

Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului. Cel puțin 20 persoane au fost ucise, iar aproape 100 au fost rănite după ce drone și rachete balistice au lovit mai multe cartiere ale capitalei ucrainene.