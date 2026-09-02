Brățara de monitorizare electronică aplicată bărbatului suspectat de crimă în raionul Criuleni nu a mai transmis semnal încă din prima zi, însă despre acest lucru s-a aflat abia după ce acesta și-ar fi ucis soția.

30 DE ZILE DE AREST

Cei doi tineri suspectați, care au ucis în bătaie un adolescent de 17 ani din raionul Cantemir au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

MAI PUȚINE PRIMĂRII

Numărul primăriilor din țară ar putea fi redus de aproape trei ori după reforma administrației publice locale, iar după alegerile din 2027 Moldova ar putea rămâne cu 292 de primării.