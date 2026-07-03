Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.07.2026

Premierul Alexandru Munteanu a demisionat, la doar opt luni de la învestirea în funcție fără să spună care este motivul, precizînd Într-un mesaj publicat pe Facebook că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale.