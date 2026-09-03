Ședință târzie la Guvern după tragedia de la Măgdăcești. Premierul Vasile Tofan anunță cinci măsuri de urgență și îndeamnă victimele să nu-și piardă încrederea în protecția statului.

NOTĂ DE PROTEST LUI OZEROV

Diplomatul rus, Oleg Ozerov, a fost convocat la sediul Ministerului de Externe. Motivul – intenția de a deschide secții de votare pentru Duma de Stat, în stânga Nistrului.

TRAFIC DE COCAINĂ

Un om al legii a fost reținut pentru trafic de droguri. Împreună cu alți doi tineri, ar ar fi vândut drogurile prin intermediul aplicației Telegram.

SCANDAL ARMAT LA KIEV

Scandal cu împușcături la Kiev. Ofițerii de la Serviciul ucrainean de securitate internă și cei de la informații militare s-ar fi împușcat între ei. Volodimir Zelenski a transmis un mesaj dur celor două instituții.