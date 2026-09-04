Șeful poliției naționale comentează confuzia celor două apeluri telefonice, făcute în ziua crimei de la Măgdăcești.

PROTEST LA MAI

Între timp, zeci de oameni au protestat în fața ministerului de Interne, în contextul tragediei de la Măgdăcești. Au cerut acțiuni concrete pentru protecția victimelor violenței domestice.

VOT FINAL, DAR CU SCANDAL

Replici dure în Parlament! O lege inițiată de opoziția parlamentară a fost votată cu scandal. Nici măcar autorul inițiativei legislative nu și-a dat votul.

MĂSURI SPORITE LA AEROPORT

De luni, la aeroport se așteaptă un flux și mai mare de călători. Și asta pentru că în țară urmează să aterizeze un număr considerabil de pelerini evrei hasidici.