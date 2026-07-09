Maia Sandu convoacă partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Discuțiile pentru formarea unui nou guvern vor avea loc vineri și sâmbătă.

CINE VA FI NOUL PREMIER?

PAS urmează să decidă mâine candidatul pentru funcția de prim-ministru. Pe lista scurtă se află Eugeniu Osmochescu, Dan Perciun, Marcel Spatari, Vasile Tofan și liderul formațiunii, Igor Grosu.

DEMIS DUPĂ IMAGINILE DIN SPITAL

Directorul Spitalului Clinic Bălți a fost demis după scandalul provocat de imaginile cu mizeria din blocul alimentar. Ministrul Sănătății spune că a găsit condiții inadmisibile și a numit un director interimar.