Vama Starokazacie, aflată lângă Republica Moldova, a fost atacată de armata rusă. Doi oameni au murit, iar alți doi au fost răniți. Printre ei, și un moldovean. Punctul a fost închis, iar oamenii au fost redirecționați spre vama apropiată, Palanca. Unde s-au format cozi enorme.

ȘOFERUL A SCĂPAT CU VIAȚĂ

Grav accident de circulație la ieșirea din Măgdăcești. Un șofer a scăpat cu viață după ce a lovit, cu mașina, un parapet. Mașina a fost distrusă aproape în totalitate.

CURSĂ PE DOUĂ ROȚI LA CHIȘINĂU

Imagini impresionante pe drumurile din țară. Peste o sută de cicliști testează traseul Chișinău – Ungheni, în cadrul Turului României care, în premieră, a început din Republica Moldova.