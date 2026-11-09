Uniunea Europeană ar putea oferi Republicii Moldova încă 30 de milioane de euro pentru compensațiile la energie, sumă care ar acoperi aproximativ 23% din necesarul estimat pentru acest sezon rece.

SPRE UE, CU SPRIJIN NOU

Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028, iar Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin pentru țara noastră, a mai anunțat MArta Kos, aflată la Chișinău.

A MURIT ATACTORUL DIN CRACOVA

Atacatorul din Cracovia, care și-a ucis propria familie și alte șase persoane, a murit la spital, iar polonezii au strâns peste un milion de euro pentru recuperarea celor doi polițiști răniți în confruntarea cu acesta.