Vasile Tofan, investitor cu experiență internațională în management și afaceri, este candidatul PAS la funcția de prim-ministru.

Tatiana Demian
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CONSULTĂRI FĂRĂ OPOZIȚIE 

Opoziția parlamentară boicotează consultările convocate de Maia Sandu pentru desemnarea viitorului premier. Reprezentanții Partidului Democrația Acasă au venit la Președinție, dar nu au participat la discuții.

COMRATUL CONTESTĂ DECIZIA CC 

Conducerea Autonomiei Găgăuze contestă decizia Curții Constituționale privind statutul autonomiei și cere demisia Domnicăi Manole.

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