Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.07.2026

Opoziția parlamentară boicotează consultările convocate de Maia Sandu pentru desemnarea viitorului premier. Reprezentanții Partidului Democrația Acasă au venit la Președinție, dar nu au participat la discuții.

Vasile Tofan, investitor cu experiență internațională în management și afaceri, este candidatul PAS la funcția de prim-ministru.

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