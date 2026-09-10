Avionul cu Volodimir Zelenski la bord s-ar fi aflat în pericol din cauza unei drone, în timp ce era la Chișinău, spune premierul Norvegiei. Autoritățile de la noi susțin însă că aeronava era la sol și a decolat abia după ce spațiul aerian a devenit sigur.

CARBURANȚII, TOT MAI SCUMPI

Donald Trump anunță că războiul cu Iranul se va încheia în aproximativ două luni. Asta chiar dacă luptele au fost reluate, iar piața petrolului a răspuns imediat prin scumpiri record. Și în Republica Moldova, prețul carburanților devine tot mai mare.

PRIMELE LUCRĂRI, PRIMELE PLÂNGERI

Podul Renașterii Naționale, de lângă Circ, va fi, în curând, reabilitat. Între tump, muncitorii repară trotuarele. Pietonii traversează cu frică și grijă.