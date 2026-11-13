Șoferul de 25 de ani, suspectat că a lovit mortal o femeie și a rănit grav un tânăr pe bulevardul Grigore Vieru, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta își recunoaște vina.

Tatiana Demian
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RĂCIRE BRUSCĂ A VREMII

Meteorologii au emis Cod Galben de răcire bruscă a vremii. În următoarele ore, temperaturile vor scădea cu 10 grade Celsius și mai mult.

MOSCOVA VREA FEDERALIZAREA

Rusia ar fi cerut federalizarea Republicii Moldova în cadrul negocierilor de pace pentru Ucraina, potrivit unor informații publicate de presa germană și de portalul rus Echo.

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