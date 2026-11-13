Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.11.2026

Rusia ar fi cerut federalizarea Republicii Moldova în cadrul negocierilor de pace pentru Ucraina, potrivit unor informații publicate de presa germană și de portalul rus Echo.

Meteorologii au emis Cod Galben de răcire bruscă a vremii. În următoarele ore, temperaturile vor scădea cu 10 grade Celsius și mai mult.

Șoferul de 25 de ani, suspectat că a lovit mortal o femeie și a rănit grav un tânăr pe bulevardul Grigore Vieru, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta își recunoaște vina.

Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numărul 079400508.