Scumpirea gazului este tot mai probabilă, după ce prețurile de pe piețele europene au ajuns cu aproape 50 la sută peste nivelul inclus în tariful actual, anunță Ministrul Energiei.

COMPENSAȚII DIN NOIEMBRIE

Moldovenii se vor putea înscrie pentru compensațiile la energie începând cu 2 noiembrie, cu o lună mai târziu decât anunțase inițial Ministerul Muncii.

NOI DEMITERI ȘI CONDAMNĂRI?

Ministerul Justiției a suspendat ancheta internă inițiată după tragedia de la Măgdăcești, după ce Procuratura a pornit un proces penal și nu exlcude că ancheta ar putea aduce și condamnări