Cazul polițistului Mihail Crivorucenco, acuzat de fosta soție de violență, ajunge în atenția conducerii Parlamentului și a instituțiilor de drept. Igor Grosu cere verificarea cazului.

MITĂ PENTRU NUMERE

Cei doi funcționari, acuzați că ar fi luat mită pentru eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre, au fost arestați pentru 30 de zile.

DRONĂ ÎN SPAȚIUL AERIAN

O dronă neidentificată a survolat timp de două minute spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul în care Rusia a atacat masiv Ucraina cu rachete și drone.