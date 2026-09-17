Cazul polițistului Mihail Crivorucenco, acuzat de fosta soție de violență, ajunge în atenția conducerii Parlamentului și a instituțiilor de drept. Igor Grosu cere verificarea cazului.

Tatiana Demian
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MITĂ PENTRU NUMERE

Cei doi funcționari, acuzați că ar fi luat mită pentru eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre, au fost arestați pentru 30 de zile. 

DRONĂ ÎN SPAȚIUL AERIAN

O dronă neidentificată a survolat timp de două minute spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul în care Rusia a atacat masiv Ucraina cu rachete și drone.

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