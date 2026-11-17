Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.11.2026

Victoria Belous a acceptat candidatura PAS la Primăria Chișinău, însă desemnarea oficială va fi decisă prin votul membrilor partidului pe 29 noiembrie, iar Victor Chironda rămâne o posibilă alternativă.

Podul Kerci, care leagă Rusia de Crimeea ocupată, s-a prăbușit parțial în urma unui atac nocturn al ucrainenilor. Traficul rutier și feroviar a fost suspendat.

O dronă de tip Shahed a fost semnalată în direcția sectorului Botanica din Chișinău, după ce a fost detectată venind din sudul țării, iar autoritățile au restricționat întregul spațiu aerian al Republicii Moldova.

Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numărul 079400508.