O dronă de tip Shahed a fost semnalată în direcția sectorului Botanica din Chișinău, după ce a fost detectată venind din sudul țării, iar autoritățile au restricționat întregul spațiu aerian al Republicii Moldova.
PODUL KERCI, PRĂBUȘIT PARȚIAL
Podul Kerci, care leagă Rusia de Crimeea ocupată, s-a prăbușit parțial în urma unui atac nocturn al ucrainenilor. Traficul rutier și feroviar a fost suspendat.
PAS NU A DECIS CANDIDATUL FINAL
Victoria Belous a acceptat candidatura PAS la Primăria Chișinău, însă desemnarea oficială va fi decisă prin votul membrilor partidului pe 29 noiembrie, iar Victor Chironda rămâne o posibilă alternativă.