Fragmente care ar putea proveni de la o dronă au fost depistate în apropiere de Colonița, după ce în zonă s-a auzit o bubuitură puternică. Poliția verifică zona și încearcă să stabilească de unde provin acestea.

MOTORINA, RECORD

Motorina a depășit pentru prima dată pragul de 36 de lei pentru un litru. ANRE a anunțat noile prețuri, valabile pentru următoarele trei zile.

MUREȘAN, LA NEGOCIERI

Siegfried Mureșan este noul premier desemnat al României, dar fără o majoritate parlamentară, iar dacă Guvernul va fi respins, președintele poate desemna un alt candidat sau poate dizolva Parlamentul.

Siegfried MUREȘAN, PREMIRUL PROPUS AL ROMÂNIEI: „Mulțumesc președintelui pentru această desemnare, pe care o accept”.