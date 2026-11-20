Vântul puternic a doborât copaci peste mașini, a smuls acoperișuri și a provocat întreruperi de curent în 16 localități din țară, iar salvatorii au intervenit în 12 cazuri pentru înlăturarea arborilor căzuți.

DRONE, DIN NOU DEASUPRA MOLDOVEI

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de două ori într-o singură zi, de drone care au traversat nordul și sud-estul țării, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

UCRAINA, SUB UN NOU VAL DE ATACURI

Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei, soldat cu opt morți și zeci de răniți, iar Kievul și mai multe regiuni din nordul și vestul țării au suferit distrugeri importante.