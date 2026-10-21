Cererile pentru compensațiile la căldură vor putea fi depuse începând cu 2 noiembrie, iar condițiile de acordare și valoarea ajutorului vor fi anunțate săptămâna viitoare.

MOLDOVA CAUTĂ GAZE MAI IEFTINE

Premierul Vasile Tofan merge la sfârșitul săptămânii în Ucraina, pentru discuții privind posibile livrări de gaze naturale la prețuri mai avantajoase.



WITKOFF, LA NEGOCIERI CU PUTIN

Emisarul american Steve Witkoff a discutat azi cu Vladimir Putin despre încheierea războiului din Ucraina, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski și liderii europeni la Oslo.