Căldura s-ar putea scumpi aproape de două ori la Chișinău și Bălți, după ce Termoelectrica și CET-Nord au depus solicitări majore de majorare a tarifelor la ANRE.

STARE DE URGENȚĂ 60 DE ZILE

Pentru a putea interveni în cazul scumpirilor în lanț care se anunță Guvernul a aprobat astăzi propunerea de declarare a stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, la nivel național, pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie.

COMPENSAȚII MAI MULTE

Guvernul pregătește revizuirea mecanismului de compensații pentru sezonul rece, iar numărul gospodăriilor care vor primi ajutor ar putea fi mai mare decât anul trecut, în contextul majorării prețului la gaze.