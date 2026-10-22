Facturile la energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 15%, după aprobarea costurilor de achiziție ale Energocom și depunerea cererilor de ajustare a tarifelor de către furnizori.

AUTORIZAȚIE SUSPENDATĂ

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a suspendat autorizația de renovare a terenului de fotbal de la Liceul „Matei Basarab”, după ce a constatat mai multe nereguli, inclusiv lipsa acordului Consiliului Municipal și nerespectarea distanțelor față de blocurile de locuit.

ATACURI ÎN PLINE NEGOCIERI

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, cu 21 de rachete balistice și sute de drone, omorând doi oameni și rănind alți 22, la doar câteva ore după discuțiile cu Statele Unite despre încheierea războiului.