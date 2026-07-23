3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează fapte de corupție și abuz în serviciu după descinderile făcute de Procurorii Centrului Anticorupție la MoldATSA.

Elena Pozdîrcă
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BĂIAT DE 9 ANI, ÎNECAT ÎN PRUT

După 2 zile de căutări intense, băiatul de 9 ani din Ungheni a fost găsit fără viață în apele Prutului, la 3 kilometri de locul în care intrase la scăldat.

SCANDAL ÎN GUVERNUL TOFAN

Și... scandal politic în Guvernul Tofan, la doar o zi de la învestire. Noul Ministru al Agriculturii, Radu Musteață, este acuzat că a fost membru al Partidului Democrat și ar fi ascuns acest lucru.

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