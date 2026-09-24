Patru drone au intrat ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar două au explodat la sol. Una a fost identificată în raionul Florești ca fiind de tip „Gerbera”, folosit de Rusia.

MAMĂ ȘI FIICĂ, UCISЕ

Două femei au fost găsite moarte într-un lan de porumb din raionul Rezina. Erau mamă și fiică, iar poliția a reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în omor.

NEGOCIERI CHIȘINĂU–TIRASPOL

Chișinăul și Tiraspolul au reluat astăzi negocierile în formatul „1+1”, la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. Discuțiile sunt conduse pentru prima dată de noul șef al Misiunii OSCE.