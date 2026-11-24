O dronă ar fi căzut și explodat în regiunea transnistreană, în apropiere de Dnestrovsc. Ministerul Apărării confirmă, în timp ce administrația separatistă susține că ar fi explodat o butelie de gaz.

CINCI PARTIDE ÎN PARLAMENT

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cinci partide ar accede în Legislativ, însă PAS nu ar obține majoritatea, fiind urmat de PSRM, Democrația Acasă, PCRM și MAN, arată un sondaj publicat astăzi.

ALINIERE LA SANCȚIUNILE UE

În contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova se va alinia sancțiunilor sectoriale impuse de UE Rusiei și Belarusului, urmând să pregătească o foaie de parcurs pentru aplicarea acestora.