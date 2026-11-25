Un bărbat de 58 de ani din Bălși este suspectat că și-ar fi ucis iubita, i-ar fi dezmembrat trupul și l-ar fi ascuns în două valize, îngropate pe un teren din raionul Sîngerei.

LUMINA, MAI SCUMPĂ

Facturile la energia electrică vor crește cu aproape 30 la sută, după ce ANRE a aprobat azi majorarea tarifelor cu peste un leu pentru fiecare kilowatt-oră, atât în centrul și sudul țării, cât și în nord.

ALERTA ÎN ENERGETICĂ

Republica Moldova trece de la stare de urgență la stare de alertă în sectorul energetic, pentru 30 de zile.