Guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic, după riscul unui deficit de combustibil și scăderea accentuată a de bitului râului Nistru. Măsurile vor fi aplicate timp de 30 de zile.

AUTOCISTERNĂ DIN MOLDOVA, ÎN FLĂCĂRI

O autocisternă din Republica Moldova, încărcată cu benzină, a luat foc după un grav accident rutier produs în județul Constanța. Zeci de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului.

FLĂCĂRILE DEVASTEAZĂ EUROPA

Incendiile de vegetație continuă să se extindă în Franța și Spania. Flăcările au scăpat de sub control, iar în sudul provinciei Ávila au mistuit deja peste 50 de mii de hectare.