Șefa Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a fost demisă din funcție după atacul cibernetic care a afectat mai multe servicii publice digitale.

ATAC, CU IMPLICAȚII MAJORE

Atacul cibernetic ar face parte dintr-o campanie mai amplă, cu posibila implicare a unor actori statali străini, iar autoritățile avertizează asupra riscului de escrocherii și fraude.

CATASTROFĂ FEROVIARĂ ÎN SPANIA

Cel puțin 64 de oameni au murit, iar peste 150 au fost răniți după coliziunea a două trenuri de mare viteză în Spania. MAE verifică dacă printre victime sunt cetățeni moldoveni.