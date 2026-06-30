Avem cod roșu de caniculă în sudul țării și cod portocaliu la Chișinău, unde temperaturile depășesc 40 de grade. Imaginile surprinse cu o cameră cu termoviziune arată că asfaltul s-a încins până la 60 de grade.

PERCHEZIȚII LA MOLDATSA

CNA a descins astăzi cu percheziții la sediul MoldATSA. Anchetatorii investighează suspiciuni de abuz în serviciu, după ce au descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru instruiri și zeci de angajări fără concurs.

INTOXICAȚIE ÎN MASĂ LA UN HOTEL

26 de persoane s-au intoxicat după un eveniment organizat într-un hotel de lux din capitală, iar mai mulți au ajuns la spital, unde analizele au confirmat cazuri de salmonella. Autoritățile au deschis o anchetă.