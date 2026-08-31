Doi soți au fost găsiți morți într-o localitate din raionul Criuleni, după ce fiica lor de 15 ani a alertat poliția. Bărbatul și-ar fi împușcat soția, apoi s-ar fi sinucis.

INCENDIU LA PIAȚĂ CENTRALĂ

Un incendiu, izbucnit în această dimineață la Piața Centrală, a misutit o parte dintr-un centru comercial și mai multe tarabe, iar oamenii au fost evacuați.

ZIUA LIMBII ROMÂNE

Astăzi, în Moldova este marcată Ziua Limbii Române. Cu această ocazie, politicieni și oficiali străini au transmis mesaje despre importanța limbii române.