O fetiță de 7 ani a murit în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc din sectorul Botanica al Capitalei, iar alte patru persoane au ajuns la spital intoxicate cu monoxid de carbon.

FUGĂ DE POLIȚIE

A gonit pe străzile Capitalei, încercând să scape de poliție. O șoferiță a ignorat somațiile oamenilor legii și a fost oprită abia după intervenția mai multor echipaje.

VIN PRIMELE NINSORI

Primele ninsori sunt așteptate în Republica Moldova săptămâna viitoare, iar Poliția le recomandă șoferilor să-și echipeze mașinile cu anvelope de iarnă și să circule prudent.

ATACURI ÎN LANȚ

14 persoane sunt date dispărute după prăbușirea parțială a unui bloc din regiunea Kiev, lovit de o dronă rusească.