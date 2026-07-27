Ministerul Sănătății a inițiat controale la Agenția Medicamentului, după o investigație care a scos la iveală că în spitalele de copii din Chișinău au fost folosite catetere intravenoase de slabă calitate.

TEMERI DE CRIZĂ A MOTORINEI

Fermierii avertizează că unele companii petroliere nu mai au motorină în stoc, chiar în plină campanie agricolă. Guvernul spune că a luat măsuri, iar premierul a convocat pentru mâine o ședință de urgență, pentru a preveni o eventuală criză.

COPIL LOVIT DE MAȘINĂ

Un copil de 5 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de o mașină la Bălți. Poliția spune că băiatul a ieșit singur pe carosabil, printr-un loc nepermis.

INCENDII FĂRĂ PRECEDENT ÎN EUROPA

Incendiile de vegetație din Europa de Vest se extind. În Franța și Spania acestea au scăpat de sub control, iar peste 400 de mii de oameni au fost evacuați din calea focului în ambele țări.