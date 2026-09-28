Gazul se scumpește de la 1 octombrie cu aproape 6 lei pentru un metru cub, iar , iar căldura devine mai scumpă pentru locuitorii din Chișinău și Bălți.

OPOZIȚIA A PROTESTAT LA ANRE

Opoziția parlamentară a protestat astăzi în fața ANRE, cerînd să nu fie majorate tarifele la gaz și căldură, în timp ce instituția aproba noile prețuri pentru consumatori.

NISTRUL A RĂMAS FĂRĂ APĂ LA NASLAVCEA

Nistrul a ajuns la un nivel alarmant în nordul țării. La Naslavcea, apa s-a retras atât de mult, încât în unele locuri râul poate fi traversat pe jos, iar localnicii spun că nu au mai văzut o asemenea secetă de zeci de ani.

ATAC MASIV LA KIEV ÎN PLINĂ ZI

Rușii au atacat masiv Kievul în plină zi. Dronele au lovit clădirea Academiei Naționale de Științe și un centru medical. Mai multe persoane au murit iar altele au fost rănite.