După scandalul de la MoldATSA, șefa statului, Maia Sandu anunță curățenie generală în instituțiile statului, verificări mai stricte la numirea șefilor și sancționarea celor responsabili de abuzuri.

GUVERNUL REORGANIZEAZĂ APP

Iar premierul anunță reorganizarea Agenției Proprietății Publice. Instituția va trece în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării

ACUZAȚIE MAI GRAVĂ PENTRU VASILOI

La aproape trei ani de la atacul armat de pe Aeroportul Chișinău, fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, nu mai este acuzat de neglijență în serviciu, ci de lipsire de viață din imprudență asupra a două persoane.

CANICULĂ, URMATĂ DE FURTUNI

De la caniculă la furtuni violente, în doar câteva ore. Vremea extremă a făcut ravagii în România, unde a plouat în zece ore cât într-o lună. Un om a murit, iar alții au fost răniți.