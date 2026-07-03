Premierul Alexandru Munteanu a demisionat, la doar opt luni de la învestirea în funcție fără să spună care este motivul, precizînd într-un mesaj pe Facebook că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale.

DUPĂ DEMISIE, ÎNCEP CONSULTĂRILE

Maia Sandu respinge speculațiile potrivit cărora premierul Alexandru Munteanu ar fi fost împiedicat să-și exercite mandatul și anunță că, săptămâna viitoare, va începe consultările pentru desemnarea unui nou premier.

CREȘTE BILANȚUL TOXIINFECȚIEI

Numărul persoanelor afectate de focarul de toxiinfecție alimentară izbucnit la un hotel de lux din Chișinău a ajuns la 59, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. 13 au Salmonella.

ZI DE DOLIU LA KIEV

Kievul este astăzi în doliu după atacul rusesc de ieri. Alte trei trupuri au fost scoase de sub dărâmături, iar bilanțul victimelor a ajuns la 30 de morți.