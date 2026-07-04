Doliu în comunitatea romilor. Baronul din Soroca, Artur Cerari, s-a stins astăzi din viață.

AU FOST PLASAȚI ÎN AREST

Secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Tatiana Nistorică, și un reprezentant al unui agent economic, reținuți într-un dosar de corupție, au fost plasați în arest.

Ion URSU, PROCURORUL DE CAZ: „Agentul economic a dat doamnei secretară de stat Tatiana Nistorică o anumită sumă de bani pentru că aceasta să influențeze anumite persoane publice.”

CINE AR PUTEA FI VIITORUL PREMIER?

Deputații Victoria Belous și Marcel Spatari sunt printre numele vehiculate în spațiul public pentru funcția de prim-ministru, după demisia lui Alexandru Munteanu.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Un premier femeie, poate ar fi mai bine venit după doi bărbați”.

UCRAINA A RĂSPUNS

Armata ucraineană a ripostat după atacul sângeros de acum câteva zile la Kiev și a lovit cu drone Terminalul Petrolier din Sank Petersburg.