Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, le-a cerut deputaților de la Chișinău să lase deoparte disputele politice și să unească forțele pentru că Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la începutul anului 2028, dacă menține ritmul reformelor.

30 DE MILIOANE PENTRU COMPENSAȚII DE LA UE

Tot în Parlament Marta Kos a anunțat că Uniunea Europeană ar putea oferi Republicii Moldova 30 de milioane de euro pentru compensațiile la energie pentru acest sezon rece.

A MURIT ATACTORUL DIN CRACOVA

Atacatorul din Cracovia, care și-a ucis propria familie și alte șase persoane, a murit la spital, iar polonezii au strâns peste un milion de euro pentru recuperarea celor doi polițiști răniți în confruntarea cu acesta.