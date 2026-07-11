Omul de afaceri Vasile Tofan a fost desemnat candidat oficial pentru funcția de prim-ministru. Președinta Maia Sandu a semnat astăzi decretul după consultările cu PAS.

TOFAN, DESPRE PLANUL SĂU DE GUVERNARE

Vasile Tofan a făcut azi primele declarații în calitate de premier desemnat. A vorbit despre prioritățile sale la conducerea Guvernului: câștigarea încrederii cetățenilor, repornirea economiei, reformele din sectorul public și continuarea parcursului european al Moldovei.

NOU ATAC VIOLENT ASUPRA KIEVULUI

Și... cel puțin 11 oameni, printre care și un copil, au fost răniți într-un nou atac rusesc cu atacuri balistice asupra Kievului. Loviturile au cauzat incendii și au avariat clădiri rezidențiale, birouri și infrastructură civilă.