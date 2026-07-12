Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a fost întronizat astăzi ca Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate după Sfânta Liturghie.

ACCIDENT MORTAL LA SÎNGEREI

Accident teribil la Sîngerei. Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit frontal cu un camion.

ESCALADARE ÎNTRE SUA ȘI IRAN

Statele Unite și Iranul au escaladat conflictul din Orientul Mijlociu, după o serie de atacuri și represalii care amplifică tensiunile în regiune. Au fost lovite 140 de ținte iraniene.