Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a fost întronizat astăzi ca Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate după Sfânta Liturghie.

Daniela Frunză
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ACCIDENT MORTAL LA SÎNGEREI

Accident teribil la Sîngerei. Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit frontal cu un camion.

ESCALADARE ÎNTRE SUA ȘI IRAN 

Statele Unite și Iranul au escaladat conflictul din Orientul Mijlociu, după o serie de atacuri și represalii care amplifică tensiunile în regiune. Au fost lovite 140 de ținte iraniene.

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