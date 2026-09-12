O dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova fiind observată în nordul țării. Spațiul aerian a fost închis temporar, ceea ce a dat peste cap unele curse de zbor. Drona s-a prăbușit și a explodat în județul Suceava.

FRONTIERA ÎȘI RETRAGE ANGAJAȚII

Între timp, Poliția de Frontieră își retrage temporar angajații care muncesc la punctele comune cu Ucraina. Măsura este luată pe fonul unor atacuri recente asupra infrastructurii vamale în țara vecină.

ODESA, LOVITĂ DIN NOU DE MILITARII RUȘI

Odesa a fost din nou atacată de armata rusă cu rachete și drone. 35 de ani oameni au fost răniți. Printre ei un bebeluș de cinci luni.

Sentință de condamnare pentru doi foști membri importanți ai PLDM. Fostul deputat, Sergiu Ceauș, și Vitalie Rotaru, ex-președinte al raionului Criuleni au fost condamnați la închisoare. Cei doi au lipsit de la pronunțare.

CONDAMNAȚI DUPĂ NOUĂ ANI DE PROCES

Vitalie ROTARU, FOST PREȘEDINTE AL RAIONULUI CRIULENI: „Sunt liniștit și mulțumit lui Dumnezeu că nu-s vinovat cu nimic și o să fie Curtea de Apel, este Curtea Supremă.”